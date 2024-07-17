Невролог Косивцова рассказала о снижающих риск деменции увлечениях

По её словам, это может быть прогулка в парке в течение 35–40 минут, занятия шитьём или цифровой фотографией, музыкой, театром, танцами и творческим письмом.

По её словам, данные виды деятельности улучшают память и самооценку, снижают стресс и усиливают социальные связи. При этом важно хорошо высыпаться.

«Сон должен занимать от семи до девяти часов каждую ночь. Когнитивные нагрузки, активная жизненная позиция, изучение новых сфер – основа когнитивного здоровья», – заключила эксперт.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с возрастом более предрасположены к деменции, атерокслерозу и лишнему весу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

