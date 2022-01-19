Невролог объяснил, как отличить боль в пояснице от боли в почках

По его словам, если боль исходит из нижней части спины, это может свидетельствовать о, например, пиелонефрите, но при этом должны быть дополнительные симптомы. Это повышение температуры, вялость, слабость, разбитость, нарушение функции мочеиспускания и изменение цвета мочи.

Эксперт отметил, что если этих симптомов нет, то значит боль, скороее всего, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций, либо с изменением в межпозвонковых суставах. Также он посоветовал обратить на ощущения во время сна.

«Боль в нижней части спины, связанная с мышцами, может стихнуть при определённом положении тела. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас", - подчеркнул Павленко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.

