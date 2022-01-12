Кардиолог: Проблемы с шеей могут вызвать инсульт в молодом возрасте
Молодым людям необходимо следить за шейными позвонками и общим состоянием позвоночника, чтобы избежать раннего инсульта. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.
По словам врача, предупредить опасное заболевание можно с высокой долей вероятности. Он напомнил, что межпозвонковые диски могут начать уплощаться из-за остеохондроза, что приводит к тому, что позвоночные артерии извиваются, а кровь перестает поступать к головному мозгу. Он также напомнил, что инсульт и другие нарушения сейчас подстерегают и молодых людей.
«Сейчас наблюдается крайнее неблагополучие в состоянии позвоночника и шейного отдела. Если раньше человек в 25–27 лет переносил острое нарушение мозгового кровообращения и об этом говорили как о каком-то чуде, то сейчас это довольно часто встречается», — рассказал врач «Вечерней Москве».
Кроме того, фактором риска может являться плоскостопие. Он посоветовал людям, страдающим этим недугом, носить ортопедические стельки.
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