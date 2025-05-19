Евросоюз объявил о планах усилить санкции против России

Европейские государства заявили о намерении усилить санкционное давление на Москву по итогам серии международных консультаций, последовавших за телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, после двухчасовой беседы с Путиным американский лидер провел координационные переговоры с рядом европейских политиков, включая президента Украины Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.