Евросоюз объявил о планах усилить санкции против России
Европейские государства заявили о намерении усилить санкционное давление на Москву по итогам серии международных консультаций, последовавших за телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.
По его словам, после двухчасовой беседы с Путиным американский лидер провел координационные переговоры с рядом европейских политиков, включая президента Украины Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.
В ходе этих контактов, как отметил Корнелиус, европейские лидеры подтвердили намерение усилить экономическое и политическое давление на Россию в ответ на ее действия на Украине. В Берлине подчеркнули, что меры затронут как уже существующие ограничения, так и возможное расширение санкционных пакетов.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник. Как ранее уточнял российский президент, беседа продолжалась более двух часов и охватила в том числе вопросы возможного перемирия и обмена пленными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru