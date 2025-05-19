Евросоюз объявил о планах усилить санкции против России

Европейские государства заявили о намерении усилить санкционное давление на Москву по итогам серии международных консультаций, последовавших за телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, после двухчасовой беседы с Путиным американский лидер провел координационные переговоры с рядом европейских политиков, включая президента Украины Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

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В ходе этих контактов, как отметил Корнелиус, европейские лидеры подтвердили намерение усилить экономическое и политическое давление на Россию в ответ на ее действия на Украине. В Берлине подчеркнули, что меры затронут как уже существующие ограничения, так и возможное расширение санкционных пакетов.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник. Как ранее уточнял российский президент, беседа продолжалась более двух часов и охватила в том числе вопросы возможного перемирия и обмена пленными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвросоюз

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