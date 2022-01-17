Мясников рассказал о пользе кофе в борьбе с инфарктом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые, написал в своем инстаграме.

Также, по словам Мясникова, кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы, считает он.