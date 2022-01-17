Мясников рассказал о пользе кофе в борьбе с инфарктом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые, написал в своем инстаграме.

Также, по словам Мясникова, кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы, считает он.

Мясников призвал менять отношение к коронавирусу

Медик уточнил, что полезным может быть только натуральный кофе, а не растворимый.

Ранее Мясников заявил, что штаммом коронавируса «омикрон» переболеет до 70% населения планеты, и заразившиеся должны проходить лечение дома. «"Омикрон" — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы», - заявил он.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КофеАлександр Мясников
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