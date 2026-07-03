Он подчеркнул, что главное условие для поддержания правильного образа жизни для профилактики здоровья заключается в сознательности граждан, а не внешних стимулах.

«Врачи дают соответствующие рекомендации и советы. Какая именно нужна нагрузка: анаэробная, наоборот, аэробная, длительные нагрузки, силовые нагрузки и тому подобное. Как показания, так и противопоказания. Это есть сейчас, и никаких дополнительных предложений от общественных организаций не требуется. Вещей, которые нельзя делать без рецепта, либо которые требуют какого-то специального оборудования, не так много. Ходить, правильно питаться и делать зарядку можно без рецептов и дополнительных трат со стороны бюджета, если человек делать это готов. Приверженность рекомендациям, их выполнению — 50% успеха, а это как раз сознательность граждан. Медицина в плане профилактики — это в лучшем случае 30%», — заключил Куринный.

Ранее Алексей Куринный в разговоре с НСН отмечал, что многие россияне вынуждены очень долго ждать высокотехнологичную помощь. Он призвал сократить время ожидания сложных процедур для пациентов и предоставлять право на бесплатные лекарства хроническим больным.

