Лечение - не профилактика: Почему занятия спортом не будет покрывать ОМС
В профилактике заболеваний ключевое значение имеют сознательность и приверженность рекомендациям со стороны пациентов, заявил НСН Алексей Куринный.
Система ОМС ориентирована на лечение, а не профилактику, поэтому в ближайшей перспективе состыковать включение физических упражнений для поддержания здоровья в полисы невозможно, а рекомендации по соблюдению принципов здорового образа жизни врачи дают пациентам и сейчас, сказал НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Движение «Здоровое Отечество» предложило Минздраву и Минфину разрешить врачам выписывать не только лекарственные препараты, но и занятия спортом, передает «Коммерсант». При этом занятия физкультурой предложили включить в ОМС. В организации призвали рассматривать расходы на эту статью в качестве инвестиций в профилактику заболеваний. Однако Куринный подчеркнул, что в настоящее время обязательное медицинское страхование в первую направлено на лечение, и состыковать эти два направления будет сложно.
«Спортивные услуги не входят в ОМС, поэтому предлагать можно что угодно. Советы врач и так дает, для этого не надо ничего выписывать. На мой взгляд, предложение выдвинуто исключительно с целью обозначить какую-то оригинальную позицию, но практической пользы за собой не несет абсолютно никакой. В данном случае речь идет о профилактике, а система ОМС направлена в основном на лечение, профилактика в очень небольшой части. Это совершенно разные вещи, на мой взгляд, они в настоящий момент несовместимы, и их тяжело будет состыковать. На будущее, может быть, об этом стоит подумать, но в текущих условиях — нет», — объяснил депутат.
Он подчеркнул, что главное условие для поддержания правильного образа жизни для профилактики здоровья заключается в сознательности граждан, а не внешних стимулах.
«Врачи дают соответствующие рекомендации и советы. Какая именно нужна нагрузка: анаэробная, наоборот, аэробная, длительные нагрузки, силовые нагрузки и тому подобное. Как показания, так и противопоказания. Это есть сейчас, и никаких дополнительных предложений от общественных организаций не требуется. Вещей, которые нельзя делать без рецепта, либо которые требуют какого-то специального оборудования, не так много. Ходить, правильно питаться и делать зарядку можно без рецептов и дополнительных трат со стороны бюджета, если человек делать это готов. Приверженность рекомендациям, их выполнению — 50% успеха, а это как раз сознательность граждан. Медицина в плане профилактики — это в лучшем случае 30%», — заключил Куринный.
Ранее Алексей Куринный в разговоре с НСН отмечал, что многие россияне вынуждены очень долго ждать высокотехнологичную помощь. Он призвал сократить время ожидания сложных процедур для пациентов и предоставлять право на бесплатные лекарства хроническим больным.
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