Кардиолог раскрыл простые способы пережить аномальную жару

Снизить потребление соли и избегать физических нагрузок в разгар дня посоветовал врач-кардиолог сети клиник «К+31» Ренад Аджиев в беседе с «Газетой.Ru». Специалист дал несколько простых рекомендаций, как поддержать организм в жаркую погоду.

Эксперт рекомендовал отказаться от соли либо существенно сократить ее количество, поскольку она усиливает жажду и повышает давление. Пить воду следует небольшими порциями в течение дня — примерно 1,5–2,5 литра в зависимости от веса и активности, а от сладкой газировки и избытка кофеина лучше отказаться, так как они усиливают потерю жидкости.