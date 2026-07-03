Кардиолог раскрыл простые способы пережить аномальную жару

Снизить потребление соли и избегать физических нагрузок в разгар дня посоветовал врач-кардиолог сети клиник «К+31» Ренад Аджиев в беседе с «Газетой.Ru». Специалист дал несколько простых рекомендаций, как поддержать организм в жаркую погоду.

Эксперт рекомендовал отказаться от соли либо существенно сократить ее количество, поскольку она усиливает жажду и повышает давление. Пить воду следует небольшими порциями в течение дня — примерно 1,5–2,5 литра в зависимости от веса и активности, а от сладкой газировки и избытка кофеина лучше отказаться, так как они усиливают потерю жидкости.

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Врач также напомнил о важности грамотного режима дня. Пик солнечной активности приходится на период с 11 до 16 часов, поэтому в это время стоит находиться в помещении или в тени, а физическую активность переносить на утро или вечер, поскольку даже привычная прогулка под палящим солнцем может привести к тепловому удару.

Аджиев обратил внимание и на рацион. По его словам, в жару организм легче переносит легкую пищу — овощи, фрукты и нежирные белки, тогда как тяжелые и жирные блюда увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и усиливают чувство усталости.

Ранее россиян предупредили о волнах жары в июле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
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