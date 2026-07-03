Китаист раскрыла главную ошибку российских туристов в Китае

Перед поездкой в Китай туристам из России стоит тщательно проверить не только визу и билеты, но и содержимое чемодана, поскольку местная таможня не принимает оправданий в стиле «я не знал». Об этом китаист Ксения Разова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, россиянам часто кажется, что хорошее отношение к России на бытовом уровне поможет им на границе, однако это не работает. Таможенники смотрят не на симпатию, а на предметы в багаже, поэтому незнание правил не освобождает от ответственности.