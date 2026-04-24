Работодателей призвали выдавать сотрудникам абонементы в спортзал
Даже если работа не позволят вести активный образ жизни, можно совмещать отдых дома с занятиями на тренажерах, сказала НСН Дарья Кожевникова.
Нужно законодательно обязать работодателей открывать в офисах доступные фитнес-залы — это принесет пользу как сотрудникам, так и владельцам бизнеса. Об этом НСН заявила создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Малоподвижный образ жизни признан четвертым по значимости фактором риска смерти во всем мире, сообщил журнал Medical Xpress. Отмечается, что увеличение подвижности населения всего на 10% позволит предотвратить до 500 млн преждевременных случаев гибели людей. Недостаток физической активности провоцирует уникальные физиологические изменения, которые невозможно полностью компенсировать короткими тренировками, подчеркнули исследователи. Кожевникова указала на необходимость устраивать для офисных работников занятия спортом в рабочее время.
«Инициатива должна исходить и от государства, и от предпринимателей. Когда я была руководителем, я покупала своим сотрудникам, например, месяц в фитнес-клубе и давала возможность заниматься либо в обеденное, либо в свободное время. Естественно, фитнес-клуб находился рядом с нашим салоном красоты. Это позитивно влияло на производительность труда и на формирование тимбилдинга. Если компании работают в больших офисах, там всегда предусмотрен фитнес-зал. Надо равняться на мировой опыт и предоставлять сотрудникам возможность вести здоровый образ жизни, даже как-то поощрять их за достигнутые результаты. Если люди все время сидят в офисе, у них начинается выгорание, ухудшается здоровье. Человеку обязательно нужно двигаться, поэтому абсолютно правильно уделять время спорту, активности в рамках рабочего дня. Например, можно выделять сотрудникам час на обед и час на спорт — тогда у людей будет стимул побыстрее сделать свою работу и быть продуктивнее. А если в обеденное время человек пошел заниматься спортом, это круто — он придет обновленным, это полностью перезапускает организм, включается гормональная система, усиливается система кровообращения», — сказала Кожевникова.
По мнению собеседницы НСН, это принесет пользу и работодателю.
«Все это на руку и самому руководителю. Его сотрудники будут более здоровыми и активными, не будет больничных. Если двоих или троих человек отпустить на час в зал, от этого дело не рухнет. Они пообщаются, у них возникнут какие-то общие идеи. В зале можно проводить какие-то интересные мозговые штурмы. Если будет законодательно закреплено то, чтобы открывались в любом ЖК, в любом офисе доступные фитнес-залы, люди гарантированно будут вести более здоровый образ жизни. Проблемы с сердцем, ожирение, диабет — все это из-за отсутствия физической активности. Можно поставить в офисе велотренажеры, включить караоке, и пусть люди крутят велосипед и поют. Достаточно полчаса, чтобы люди вернулись обновленными», — добавила эксперт.
Физическую активность можно совмещать и с отдыхом дома, отметила Кожевникова.
«Я, например, купила домой велотренажер. Если мне интересно посидеть в соцсети, можно крутить велосипед и смотреть то, что нужно. Вместе с тем, когда человек сильно устал, сложно мобилизовать себя и включить самодисциплину, но если жалеть себя, то это чревато отложенными проблемами со здоровьем. Мы хотим всегда быстрых результатов, а из-за того, что в случае со спортом быстрых результатов не получается, мы это откладываем», — подытожила она.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что главная проблема набора веса у мужчин не в употреблении алкоголя, а в стрессе и малоподвижном образе жизни. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
