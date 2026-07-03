Музыкант Шаман (SHAMAN, настоящее имя — Ярослав Дронов) перестал писать хиты после прекращения совместной работы, а также получил «звездную болезнь», рассказал продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН.

Ранее исполнитель Шаман заявил, что Дробыш в свое время отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Он подчеркнул, что продюсера не вдохновляет Россия, поэтому ему не нравилось творчество Дронова. Слова певца приводит РИА Новости. Дробыша удивили эти высказывания.