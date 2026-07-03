Дробыш обвинил Шамана в «звездной болезни»
Певец изменился после получения известности, поэтому устраивает ссоры ради хайпа, заявил НСН Виктор Дробыш.
Музыкант Шаман (SHAMAN, настоящее имя — Ярослав Дронов) перестал писать хиты после прекращения совместной работы, а также получил «звездную болезнь», рассказал продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН.
Ранее исполнитель Шаман заявил, что Дробыш в свое время отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Он подчеркнул, что продюсера не вдохновляет Россия, поэтому ему не нравилось творчество Дронова. Слова певца приводит РИА Новости. Дробыша удивили эти высказывания.
«Я думаю, что он сказал это для хайпа. Надо задать себе вопросы, а кто выпустил песню “Встанем” и где она была сделана? Я говорил, что трек “Я русский” не надо было делать сразу вдогонку, а стоило чуть-чуть подождать. А все остальное — придуманная какая-то история, я не хочу ее поддерживать. Артисты часто так себя ведут, когда они становятся знаменитыми. С ними приходится знакомиться по второму разу. Если бы кто видел “Шамана”, когда он сидел у меня и работал, играл на пианино, учился. Он каждый день заглядывал мне в рот и развивался. Это был другой парень, а теперь у него звездная болезнь. Проблема еще и в том, что после тех песен, которые он сделал у меня, больше никаких хороших у него нет. Они появляются, но никто их не знает», — подчеркнул он.
Шаман начал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем в 2021 году, который выступал в роли агента по продвижению и организации гастролей. Сотрудничество продлилось не долго, в сентябре 2022 года артист заявил о прекращении работы с продюсером, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кардиолог раскрыл простые способы пережить аномальную жару
- Юрист раскрыл последствия подкупа сотрудников АЗС ради покупки топлива
- Лечение - не профилактика: Почему занятия спортом не будет покрывать ОМС
- В Якутии после удара молнии загорелась школа
- Президент Литвы предрек раскол НАТО на три части
- Дробыш обвинил Шамана в «звездной болезни»
- Новак взял под контроль ситуацию с топливом в двух регионах России
- Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов
- Телеграм разбомбил Киев и проклял бензиновых спекулянтов
- Таможня РФ раскрыла причины огромных очередей на границе с Эстонией