В Якутии после удара молнии загорелась школа
Школа загорелась в селе Хоро Сунтарского района Якутии после удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу 3 июля. К моменту прибытия спасателей открытым огнем была охвачена кровля одноэтажного здания 1976 года постройки.
На тушение привлекли 18 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 714 квадратных метров.
Пострадавших в результате инцидента нет. Прокуратура Якутии взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания учебного заведения.
Ранее академик РАН Владимир Бычков в беседе с НСН рассказал как спастись от шаровой молнии.
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