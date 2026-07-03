В Якутии после удара молнии загорелась школа

Школа загорелась в селе Хоро Сунтарского района Якутии после удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу 3 июля. К моменту прибытия спасателей открытым огнем была охвачена кровля одноэтажного здания 1976 года постройки.

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На тушение привлекли 18 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 714 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. Прокуратура Якутии взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания учебного заведения.

Ранее академик РАН Владимир Бычков в беседе с НСН рассказал как спастись от шаровой молнии.

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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