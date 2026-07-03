В Якутии после удара молнии загорелась школа

На тушение привлекли 18 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 714 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. Прокуратура Якутии взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания учебного заведения.

Ранее академик РАН Владимир Бычков в беседе с НСН рассказал как спастись от шаровой молнии.

