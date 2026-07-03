Средства ПВО сбили 188 украинских беспилотников за 12 часов

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбивали в период с 8.00 до 20.00 мск.

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БПЛА уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также дроны перехватывали над Московским регионом и Республикой Крым.

Между тем российские войска получили первую партию антидроновых патронов «Многоточие», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМинобороны РФПВО

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