Рэперу Птахе грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

Рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, грозит административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий протокол поступил в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

Экс-кандидат в президенты РФ рассказал, как рэпер Птаха возглавил масонскую ложу

Дело возбуждено по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Заседание по административному производству назначено на 16 июля. По данной статье артисту грозит штраф либо приостановка деятельности.

Российский рэпер и киноактер Нуриев является участником группы «Три кита», а также бывшим участником коллективов «Отверженные» и Centr. Артист неоднократно давал комментарии в СМИ по различным общественно-политическим событиям.

Ранее Птаха объяснил, почему решил стать масоном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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