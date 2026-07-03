Рэперу Птахе грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете
Рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, грозит административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий протокол поступил в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.
Дело возбуждено по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Заседание по административному производству назначено на 16 июля. По данной статье артисту грозит штраф либо приостановка деятельности.
Российский рэпер и киноактер Нуриев является участником группы «Три кита», а также бывшим участником коллективов «Отверженные» и Centr. Артист неоднократно давал комментарии в СМИ по различным общественно-политическим событиям.
Ранее Птаха объяснил, почему решил стать масоном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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