Президент Литвы предрек раскол НАТО на три части

Альянс НАТО рискует распасться на две или три части, если ряд стран не достигнет целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от ВВП. Такое мнение озвучил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с изданием Politico, передает РБК.

Литовский лидер считает крайне спорной ситуацию, при которой одни государства альянса смогут выполнить новую планку военных расходов, а другие останутся на уровне 2-2,5%. По его убеждению, подобный разрыв неминуемо приведет к естественному расколу североатлантического союза,