Президент Литвы предрек раскол НАТО на три части
Альянс НАТО рискует распасться на две или три части, если ряд стран не достигнет целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от ВВП. Такое мнение озвучил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с изданием Politico, передает РБК.
Литовский лидер считает крайне спорной ситуацию, при которой одни государства альянса смогут выполнить новую планку военных расходов, а другие останутся на уровне 2-2,5%. По его убеждению, подобный разрыв неминуемо приведет к естественному расколу североатлантического союза,
Науседа предупредил, что такое развитие событий станет серьезной проблемой для всего альянса. Ранее страны НАТО обсуждали повышение целевого показателя оборонных расходов с 2% до 5% от ВВП.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью НСН заявил, что в России серьезно относятся к заявлениям властей Литвы о перспективе размещения на своей территории ядерного оружия.
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