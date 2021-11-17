Нейтрализующее COVID-19 лекарство создали в России
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН, академик Александр Макаров объявил о создании препарата, обезвреживающего коронавирус, сообщает РИА Новости.
По его словам, лекарство, разработанное специалистами института совместно с другими научными коллективами, основывается на моноклональных антителах, нейтрализующих, в том числе, штаммы COVID-19 «дельта» и «гамма».
Он добавил, что в создании препарата помогла одна из первых российских тест-систем для анализа антител против коронавируса.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут быть введены в оборот уже в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Тим Цзю победил японца Иноуэ в бою за два чемпионских титула
- Вирусолог заявил об упущенной возможности избежать пандемии коронавируса
- В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
- Попова заявила, что больных ОРВИ будут обязательно проверять на COVID-19
- Нейтрализующее COVID-19 лекарство создали в России
- В России создадут базу геномов 100 тысяч граждан
- Умер экс-министр здравоохранения СССР Игорь Денисов
- Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
- Полиция задержала участников драки в вагоне на МЦК
- Гендиректор МХАТ им. Горького снял с репертуара спектакль с участием Бузовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru