Нейтрализующее COVID-19 лекарство создали в России

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН, академик Александр Макаров объявил о создании препарата, обезвреживающего коронавирус, сообщает РИА Новости.

Мурашко заявил о завершении разработки лекарства для остановки COVID-19

По его словам, лекарство, разработанное специалистами института совместно с другими научными коллективами, основывается на моноклональных антителах, нейтрализующих, в том числе, штаммы COVID-19 «дельта» и «гамма».

Он добавил, что в создании препарата помогла одна из первых российских тест-систем для анализа антител против коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут быть введены в оборот уже в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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