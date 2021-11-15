Мурашко заявил о завершении разработки лекарства для остановки COVID-19

Разработка препарата, прерывающего развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, завершается в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

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Глава Минздрава не уточнил, о каком конкретно отечественном препарате идет речь, пообещав раскрыть детали по завершении испытаний, пишет «Свободная пресса». При этом Мурашко отметил, что пока лекарства от COVID-19 «нет ни у кого».

Говоря о других препаратах, используемых для лечения COVID-больных, министр отметил, что почти все средства есть в наличии в стране, сообщает Ura.ru.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир», — рассказал Мурашко, добавив, что в РФ сделали «альтернативный препарат».

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Фото: minzdrav.gov.ru
ТЕГИ:ЛекарстваМинздравКоронавирус
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