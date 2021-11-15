Мурашко заявил о завершении разработки лекарства для остановки COVID-19

Глава Минздрава не уточнил, о каком конкретно отечественном препарате идет речь, пообещав раскрыть детали по завершении испытаний, пишет «Свободная пресса». При этом Мурашко отметил, что пока лекарства от COVID-19 «нет ни у кого».

Говоря о других препаратах, используемых для лечения COVID-больных, министр отметил, что почти все средства есть в наличии в стране, сообщает Ura.ru.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир», — рассказал Мурашко, добавив, что в РФ сделали «альтернативный препарат».

