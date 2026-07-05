Шуваев назвал удар по Белгороду самым масштабным за время СВО

По его словам, согласно экспертной оценке, «впервые с начала специальной военной операции враг нанес массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения». Политик указал, что начиная с утренней атаки 3 июля, аварийные бригады непрерывно работают над восстановлением энергоснабжения и подачи воды. Во многих районах Белгорода и округа оно восстановлено.

Ранее Шуваев заявил, что пожары произошли на территории инфраструктурных объектов после массированных ударов ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

