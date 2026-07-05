Фицо: «Абсолютным» условием для вступления Украины в Евросоюз является достижение мира

По его словам, никто не примет вступление страны в Евросоюз, пока она вовлечена в военный конфликт. Премьер считает, что Киев не должен иметь особых преимуществ перед странами Западных Балкан, которые «годами ждут вступления» в ЕС.

Фицо также указал на риск, что после окончания конфликта множество обученных украинских солдат с доступом к оружию, но без перспектив в трудоустройстве, могут спровоцировать рост организованной преступности.

Ранее премьер Латвии заявил, что принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

