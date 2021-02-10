Дело не в COVID-19. Мясников назвал причину высокой смертности в России

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом. Например, в США каждый четвертый больной с инфарктом не успевает долежать до скорой помощи. Это пропущенные случаи онкологии, это хронические больные. Это мировая тенденция», - рассказал Мясников.

Врач добавил, что в России та же самая картина. По данным за 10 месяцев 2020 года, на одного умершего от коронавируса приходилось двое умерших от недостаточной помощи больным другими заболеваниями, отметил он.

Мясников подчеркнул, что смертность от самого коронавируса в России невысокая и составляет 1,7-1,8%. По его словам, это сопоставимо с данными по миру, где смертность от COVID-19 также меньше 2%.

«Рекордного количества смертей от ковида нет, за все время пандемии в мире умерло 2 миллиона человек. За это время 1,5 миллиона умерло от туберкулеза, два миллиона - от СПИДа. За год в мире просто утонуло 500 тысяч человек», - объяснил врач.

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса, умерло 78 134 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

