Попова: Требование носить маски не отменяется

Требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила главный санитарный врач, стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом в РФ возможна лишь при условии соблюдения всех обязательных мер, сообщает Ura.ru.

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено», — добавила Попова.



Ранее в ряде российских регионов объявили о смягчении масочного режима. Так, в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, сообщает ОТР. Кроме того, в Чеченской республике отменили обязательный масочный режим в общественных местах, пишет NEWS.ru.

Позже в Кремле прокомментировали решения региональных властей, отметив, что они реализуют свои полномочия и исходят из эпидемиологической обстановки на местах.

