«Не паниковать!»: Стало известно, чем в России заменят «исчезнувший» препарат от ВИЧ

Пациенты с ВИЧ перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир, выпускаемый в России британской фармкомпанией GlaxoSmithKline (GSK) под брендом «Тивикай», сообщил РБК. Информация основана на данных портала, созданного организацией «Пациентский контроль» для сбора информации о перебоях в снабжении лекарствами и средствами диагностики пациентов с ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом.

«Здесь нет оснований для паники. Схему терапии, включающую «Тивикай», можно заменить на другие схемы, пока нет препарата. Но нежелательно принимать два препарата вместо трех, потому что разовьется устойчивость вируса к этим препаратам. Поэтому оптимально, конечно, изменить схемы и продолжать терапию, а когда будет поступление препарата, можно вернуться к исходной схеме. У нас лечение ВИЧ-инфекции по закону с 1995 года ведется за счет средств государства, для пациентов оно бесплатное. Дело в том, что существует так называемый дженерик, то есть копия этого долутегравира. Вот его Минздрав и будет закупать. А по своим качествам он не должен существенно отличаться от оригинального препарата. Поэтому тут ничего страшного нет.

Там возникли какие-то проблемы с организацией закупок этого препарата. Говорить о том, что смертельная угроза нависла над больными ВИЧ-инфекцией - неправильно, потому что можно всегда заменить лечение на другую схему. Производится аналог в России. А есть и в других странах. Так что здесь только технический вопрос, как быстро закупить и поставить. В основном проблема в том, что наши граждане относятся к препаратам российского производства хуже, чем к импортным. Тем не менее, мы уже тысячи препаратов российского производства применяем, и ничего страшного не произошло», - поделился он.