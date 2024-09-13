«Не паниковать!»: Стало известно, чем в России заменят «исчезнувший» препарат от ВИЧ
Схему лечения от ВИЧ всегда можно скорректировать, так что пока отсутствует препарат долутегравир, его временно заменят на российский дженерик, заявил НСН Вадим Покровский.
Ничего страшного в отсутствии на российском рынке препарата для лечения ВИЧ долутегравира нет, так как Минздрав просто будет закупать копию этого препарата, которая по свойствам не отличается от оригинального. Об этом в беседе с НСН заявил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Пациенты с ВИЧ перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир, выпускаемый в России британской фармкомпанией GlaxoSmithKline (GSK) под брендом «Тивикай», сообщил РБК. Информация основана на данных портала, созданного организацией «Пациентский контроль» для сбора информации о перебоях в снабжении лекарствами и средствами диагностики пациентов с ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом.
«Здесь нет оснований для паники. Схему терапии, включающую «Тивикай», можно заменить на другие схемы, пока нет препарата. Но нежелательно принимать два препарата вместо трех, потому что разовьется устойчивость вируса к этим препаратам. Поэтому оптимально, конечно, изменить схемы и продолжать терапию, а когда будет поступление препарата, можно вернуться к исходной схеме. У нас лечение ВИЧ-инфекции по закону с 1995 года ведется за счет средств государства, для пациентов оно бесплатное. Дело в том, что существует так называемый дженерик, то есть копия этого долутегравира. Вот его Минздрав и будет закупать. А по своим качествам он не должен существенно отличаться от оригинального препарата. Поэтому тут ничего страшного нет.
Там возникли какие-то проблемы с организацией закупок этого препарата. Говорить о том, что смертельная угроза нависла над больными ВИЧ-инфекцией - неправильно, потому что можно всегда заменить лечение на другую схему. Производится аналог в России. А есть и в других странах. Так что здесь только технический вопрос, как быстро закупить и поставить. В основном проблема в том, что наши граждане относятся к препаратам российского производства хуже, чем к импортным. Тем не менее, мы уже тысячи препаратов российского производства применяем, и ничего страшного не произошло», - поделился он.
Всего с августа 2024 года по 10 сентября на вышеупомянутом портале было опубликовано более 20 сообщений из семи регионов России относительно отсутствия «Тивикая» в региональных СПИД-центрах. В «Пациентском контроле» подтвердили «наличие временных затруднений» в обеспечении пациентов «Тивикаем». В пресс-службе Минздрава уточнили, что госконтракты на поставку долутегравира для обеспечения потребности на 2024 год были заключены в конце 2023 года, а поставки были завершены в мае, уточнил РБК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов
- Средняя цена легковых автомобилей с пробегом упала ниже 1,5 млн рублей
- Телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ на Маврикии
- Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн
- Артемий Лебедев заявил, что нейросети могут заменить провинциальных журналистов
- Якутянину присвоили звание Героя России за подвиг в зоне СВО
- Песков оценил заявления Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине
- Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер»
- В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице
- Фильм-призер Берлинского кинофестиваля «Жизнь» выйдет в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru