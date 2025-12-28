СМИ: Прохожие спасли провалившихся под лед детей в Балашихе
Трое детей провалились под лед в подмосковной Балашихе, один ребенок смог выбраться самостоятельно, двух других спасли прохожие. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что инцидент произошел в районе жилого комплекса «Пехра» у дома №12 по улице Яганова.
Один из спасателей, Алексей, рассказал Mash, что, услышав крики о помощи, бросился к водоёму. Там он увидел девятилетнего мальчика в воде. Его вытащили на берег, но он не дышал. Его 11-летний брат не мог выбраться самостоятельно из-за постоянно ломающегося льда. Тогда Алексей зашёл в ледяную воду и вытолкнул подростка к другим помогавшим людям.
Детей привели в сознание и напоили горячим чаем в ближайшем подъезде. Мальчишек, а также их двоих спасателей госпитализировали с переохлаждением и обморожением средней степени тяжести.
Ранее два человека погибли в утонувшем автомобиле в Якутске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Прохожие спасли провалившихся под лед детей в Балашихе
- Новогодние шоколадные подарки для детей в России подорожали на 15%
- СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
- Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
- Ушла из жизни Брижит Бардо
- Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
- В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей
- СМИ раскрыли гонорар Леонтьева за новогодние праздники
- «Samsung» зарегистрировала новые товарные знаки в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru