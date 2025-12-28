СМИ: Прохожие спасли провалившихся под лед детей в Балашихе

Уточняется, что инцидент произошел в районе жилого комплекса «Пехра» у дома №12 по улице Яганова.

Один из спасателей, Алексей, рассказал Mash, что, услышав крики о помощи, бросился к водоёму. Там он увидел девятилетнего мальчика в воде. Его вытащили на берег, но он не дышал. Его 11-летний брат не мог выбраться самостоятельно из-за постоянно ломающегося льда. Тогда Алексей зашёл в ледяную воду и вытолкнул подростка к другим помогавшим людям.

Детей привели в сознание и напоили горячим чаем в ближайшем подъезде. Мальчишек, а также их двоих спасателей госпитализировали с переохлаждением и обморожением средней степени тяжести.

