В США заявили о разработке лекарства от старости
Американские ученые успешно испытали на собаках препараты, замедляющие или обращающие вспять процесс старения организма, сообщает телекомпания ABC7.
После этого они решили протестировать данный метод на людях. Уже испытан препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. До этого исследователи вылечили двух пожилых собак, причем у 12-летней немецкой овчарки был рак на последней стадии. Второй пес страдал артритом, однако после курса приема таблеток снова начал ходить.
Доклинические данные, полученные в процессе исследования человеческих клеток методом «в пробирке», показали удлинение теломер на 200%.
Ранее стало известно, что в России специалисты университета «Сириус» приступили к созданию вакцины, продлевающей период здоровой жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили о разработке лекарства от старости
- СМИ: Киев атаковал Курскую область от отчаяния
- Журналисты Washington Post приехали в Суджу в сопровождении ВСУ
- СМИ: Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область
- Еврокомиссар: Украина лишилась половины необходимых энергомощностей
- ВВС Белоруссии планируют получить партию Ми-35М и Су-30СМ от РФ
- В Пакистане ищут российского альпиниста, пропавшего после обвала
- В Госдуму внесен законопроект о дополнительном отпуске для полицейских
- СМИ: ВПК Запада заработал миллиарды на фоне украинского конфликта
- СМИ: Из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru