Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств

В Союзе предлагают изменить порядок с учетом опасений сообщества пациентов, при этом поддерживая отечественных производителей лекарств.

Сегодня 63% лекарственных препаратов, продаваемых в России, производятся в стране. Это составляет каждую третью упаковку из пяти, потребляемых россиянами. Об этом ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, почти 46% всех видов лекарственных препаратов, включая жизненно важные, производятся в России полностью на всех этапах производства, включая синтез активного вещества, передает «Радиоточка НСН».

