Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств
Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств, передает РБК.
С 2025 года в России будет действовать механизм, который даст преимущества российским лекарствам в процессе госзакупок. В Союзе пациентов уверены, что это приведет к монополизации рынка, что также негативно может сказаться на ценах.
В Союзе предлагают изменить порядок с учетом опасений сообщества пациентов, при этом поддерживая отечественных производителей лекарств.
Сегодня 63% лекарственных препаратов, продаваемых в России, производятся в стране. Это составляет каждую третью упаковку из пяти, потребляемых россиянами. Об этом ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, почти 46% всех видов лекарственных препаратов, включая жизненно важные, производятся в России полностью на всех этапах производства, включая синтез активного вещества, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 12500 военнослужащих
- ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области
- Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств
- На Солнце произошла первая в сентябре вспышка класса Х
- «Ничего зазорного»: Волочкова – о скандале вокруг бренда Ohui
- Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии
- Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
- Минобороны: Российские корабли отработали удар ракетами «Калибр»
- СМИ: Патриарх Кирилл обратился к медикам после выступления в завершении крестного хода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru