Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств

Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств, передает РБК.

С 2025 года в России будет действовать механизм, который даст преимущества российским лекарствам в процессе госзакупок. В Союзе пациентов уверены, что это приведет к монополизации рынка, что также негативно может сказаться на ценах.

Фармацевты призвали навести порядок в торговле лекарствами на маркетплейсах

В Союзе предлагают изменить порядок с учетом опасений сообщества пациентов, при этом поддерживая отечественных производителей лекарств.

Сегодня 63% лекарственных препаратов, продаваемых в России, производятся в стране. Это составляет каждую третью упаковку из пяти, потребляемых россиянами. Об этом ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, почти 46% всех видов лекарственных препаратов, включая жизненно важные, производятся в России полностью на всех этапах производства, включая синтез активного вещества, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЦеныЛекарства

Горячие новости

Все новости

партнеры