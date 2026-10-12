ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз утвердил очередной, 22-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х.
«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», - написала глава евродипломатии.
Каллас подчеркнула, что это самое масштабное расширение санкционного списка ЕС с начала конфликта на Украине.
Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список еще 26 физических и юридических лиц.
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