ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил очередной, 22-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х.

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«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», - написала глава евродипломатии.

Каллас подчеркнула, что это самое масштабное расширение санкционного списка ЕС с начала конфликта на Украине.

Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список еще 26 физических и юридических лиц.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России

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