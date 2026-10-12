Накануне в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины «используют конфликт как предлог, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа они должны быть». Владимир Зеленский затем сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность в процессе проведения голосования. Он также заявил о готовности попросить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта. Килинкаров призвал не ждать выборы на Украине в ближайшее время.

«Украина — настолько суверенное государство, что, оказывается, проведение выборов на Украине должно определяться исключительно по рекомендациям США. Когда президент комментирует вопрос проведения выборов, возникает встречный вопрос: кто такой президент, чтобы комментировать проведение выборов в условиях парламентско-президентской республики? Это не его компетенция. Получается, что американцы должны обеспечить безопасность, чтобы Украина провела выборы. То, что Зеленский не хочет проведения выборов, — очевидно и понятно. Я считаю, что проведение выборов с участием Зеленского не даст никакой легитимности. Сейчас провести на Украине демократические выборы невозможно, поэтому многие внутри страны не хотят выборов в условиях военного положения. Думаю, до весны следующего года вопросы выборов неактуальны», — сказал собеседник НСН.

По его словам, Зеленский перед всем миром поставил под сомнение лидерство Трампа, что сильно зацепило главу Белого дома.

«Реакция Трампа связана с тем, что Зеленский перешел на личности: он фактически поставил под сомнение перед всем миром лидерство Трампа. Это серьезно зацепило президента, особенно в преддверии выборной кампании. Республиканцы понимают, в чьих интересах действует Зеленский. По сути, он вмешивается в дела США», — объяснил Килинкаров.

Он также призвал украинского лидера уйти в отставку.

«Самый лучший вариант для Украины — действовать по конституции страны. По ней полномочия президента истекли два года назад. Президент Зеленский должен уйти в отставку и передать полномочия Верховной раде», — добавил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о смене власти на Украине. По словам официального представителя Кремля, Трамп говорит о том, что Украине необходим новый лидер, так как украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет политической воли, которая необходима для остановки конфликта, отмечает «Радиоточка НСН». Кроме того, президент России Владимир Путин давно говорил о необходимости проводить выборы главы государства на Украине.

