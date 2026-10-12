А упала, Б пропала: К чему привела экономия «Яндекса» на безопасности
Экономия «Яндекса» на безопасности привела к потере данных и сбою сервисов после атак БПЛА, что вызовет рост цен в Рунете по всей стране, заявил НСН цифровой аналитик Эльдар Муртазин.
Масштабный сбой сервисов и безвозвратная потеря данных пользователей из-за атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» в октябре 2026 года стали следствием экономии компании на безопасности и резервном копировании, что, как заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, приведет к деградации ИТ-инфраструктуры и разгону инфляции в России.
У «Яндекса» всего пять дата-центров (ЦОД) и три суперкомпьютера, три из которых (в Сасове Рязанской области, в Калуге и во Владимире) были повреждены в результате налетов беспилотников в октябре 2026 года. Говоря о масштабах сбоя, Муртазин отметил критическое состояние финансовых сервисов компании.
«Реальную оценку ущерба дата-центрам мы пока не знаем, но проблема крайне серьезная. Частично работают Яндекс.Банк и Яндекс.Пэй, а компания не может предоставить внятных комментариев о сроках восстановления. Для финансовой структуры это неприемлемо: обычно банки простаивают всего несколько часов благодаря тройному резервированию, которого у "Яндекса" не оказалось. Если не будет новых ударов, базовые сервисы восстановят за неделю, но затем начнется их деградация из-за резкого дефицита вычислительных мощностей. Быстро докупить оборудование невозможно — нужного объема на рынке просто нет», - сказал аналитик.
По мнению Муртазина, коллапс технологического лидера неизбежно спровоцирует рост цен в Рунете по всей стране.
«"Яндекс" — лидер Рунета, поэтому инцидент приведет к разгону инфляции. Вырастут цены на товары, услуги, хостинг и интернет, так как новое серверное оборудование теперь стоит в разы дороже. Поскольку компания занимает монопольное положение во многих сферах, например, в Яндекс.Такси, все свои потери она переложит на конечного потребителя. Пострадаем мы все без исключения», - полагает цифровой эксперт.
Пользователи же столкнулись с массовой потерей личных файлов, хравнишихся в облачных файлах, таких как «Яндекс.Диск».
«Еще несколько дней назад я бы сказал, что для компании такого уровня потеря данных невозможна. Но из-за экономии на резервном копировании пользователи уже видят свои файлы "битыми" или полностью утраченными, в том числе на "Яндекс.Диске". Скорее всего, они не будут восстановлены. К облакам нужно относиться как к запасному варианту и помнить, что вы не контролируете эти данные. Сейчас многие лишились фотографий или важных рабочих документов, ущерб будет очень крупным», - считает Муртазин.
Аналитик подчеркнул, что у «Яндекса» полностью отсутствовали стандартные протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Это показывает наплевательское отношение к собственному бизнесу. Утечка исходных кодов несколько лет назад уже доказала, что информационная безопасность внутри компании поставлена из рук вон плохо. Текущие события подтверждают: планов на случай кризиса у них не было. Еще с июня 2025 года государство настоятельно рекомендовало крупным IT-компаниям повышать отказоустойчивость объектов. Многие игроки рынка жертвовали операционной прибылью, чтобы защитить свой бизнес. "Яндекс" же, будучи лидером Рунета по выручке, не сделал ничего — они могли закрыть ЦОД антидроновыми сетками еще прошлым летом. Я не верю, что у них не нашлось бы одного-двух процентов от прибыли на безопасность. Они просто проигнорировали риски», - заявил ведущий аналитик Mobile Research Group.
Сотни компаний и ресурсов пострадают от атак дата-центров «Яндекса», заявил ранее НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
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