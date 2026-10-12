По мнению Муртазина, коллапс технологического лидера неизбежно спровоцирует рост цен в Рунете по всей стране.

«"Яндекс" — лидер Рунета, поэтому инцидент приведет к разгону инфляции. Вырастут цены на товары, услуги, хостинг и интернет, так как новое серверное оборудование теперь стоит в разы дороже. Поскольку компания занимает монопольное положение во многих сферах, например, в Яндекс.Такси, все свои потери она переложит на конечного потребителя. Пострадаем мы все без исключения», - полагает цифровой эксперт.

Пользователи же столкнулись с массовой потерей личных файлов, хравнишихся в облачных файлах, таких как «Яндекс.Диск».

«Еще несколько дней назад я бы сказал, что для компании такого уровня потеря данных невозможна. Но из-за экономии на резервном копировании пользователи уже видят свои файлы "битыми" или полностью утраченными, в том числе на "Яндекс.Диске". Скорее всего, они не будут восстановлены. К облакам нужно относиться как к запасному варианту и помнить, что вы не контролируете эти данные. Сейчас многие лишились фотографий или важных рабочих документов, ущерб будет очень крупным», - считает Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что у «Яндекса» полностью отсутствовали стандартные протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Это показывает наплевательское отношение к собственному бизнесу. Утечка исходных кодов несколько лет назад уже доказала, что информационная безопасность внутри компании поставлена из рук вон плохо. Текущие события подтверждают: планов на случай кризиса у них не было. Еще с июня 2025 года государство настоятельно рекомендовало крупным IT-компаниям повышать отказоустойчивость объектов. Многие игроки рынка жертвовали операционной прибылью, чтобы защитить свой бизнес. "Яндекс" же, будучи лидером Рунета по выручке, не сделал ничего — они могли закрыть ЦОД антидроновыми сетками еще прошлым летом. Я не верю, что у них не нашлось бы одного-двух процентов от прибыли на безопасность. Они просто проигнорировали риски», - заявил ведущий аналитик Mobile Research Group.

Сотни компаний и ресурсов пострадают от атак дата-центров «Яндекса», заявил ранее НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

