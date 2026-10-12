В Мурманской области запретят продажу электронных сигарет
Продажу электронных сигарет запретят в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
По словам губернатора, меры необходимы в первую очередь для защиты детей, отмечает RT.
«Многим подросткам вейп кажется безобидным увлечением. Но за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Зависимость формируется быстро. Уже в юном возрасте страдает здоровье сердца, сосудов и легких», - написал Чибис на платформе «Макс».
Глава региона напомнил, что федеральный закон дал право субъектам РФ запрещать продажу электронных сигарет с 1 марта 2027 года. Власти Мурманской области уже подготовили необходимый законопроект.
Ранее продажу электронных сигарет запретили в Нижегородской области.
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