Вопрос с вином: Как запрет грузинских товаров отразится на россиянах
Вино, лимонады и минеральная вода производятся в достаточном количестве отечественными компаниями, заявила НСН Галина Баландина.
Потребитель не почувствует отсутствия продуктов из Грузии на полках, так как есть множество альтернативных вариантов, рассказала НСН глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина.
Россия запретила ввоз грузинских вин, лимонадов, минеральной воды и колы. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В качестве причины приостановки реализации напитков из Грузии называют несоответствие товара стандартам по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Баландина усомнилась, что российский рынок что-то потеряет от этого.
«Такого рода запреты касаются именно ввоза, а не реализации. То, что находится в магазинах, будет продаваться. Товары в свободном обращении останутся, но то, что находится на таможенных складах, терминалах, не выпущено на полки — вряд ли. По таможенному законодательству ввоз у нас завершается выпуском для внутреннего потребления, а то, что уже прошло эти стадии, не попадает под запрет. Ограничения для такой категории продукции как вино, лимонады и газировка вряд ли вызовут дефицит. У нас собственные товары в этой категории широко представлены. К тому же, по прошлым запретам можно сделать вывод, что грузинским поставщикам удается через какое-то время урегулировать вопросы», — отметила она.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев объяснил НСН, какие вина подорожают в 2027-м.
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