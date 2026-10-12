Россия запретила ввоз грузинских вин, лимонадов, минеральной воды и колы. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В качестве причины приостановки реализации напитков из Грузии называют несоответствие товара стандартам по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Баландина усомнилась, что российский рынок что-то потеряет от этого.



«Такого рода запреты касаются именно ввоза, а не реализации. То, что находится в магазинах, будет продаваться. Товары в свободном обращении останутся, но то, что находится на таможенных складах, терминалах, не выпущено на полки — вряд ли. По таможенному законодательству ввоз у нас завершается выпуском для внутреннего потребления, а то, что уже прошло эти стадии, не попадает под запрет. Ограничения для такой категории продукции как вино, лимонады и газировка вряд ли вызовут дефицит. У нас собственные товары в этой категории широко представлены. К тому же, по прошлым запретам можно сделать вывод, что грузинским поставщикам удается через какое-то время урегулировать вопросы», — отметила она.



Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев объяснил НСН, какие вина подорожают в 2027-м.

