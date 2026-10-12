В Турции 17 человек пострадали в ДТП с автобусом

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Анталья в Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных властей.

Известно, что транспортное средство перевернулось на трассе Ыспарта-Анталья. По неподтвержденным данным, водитель не справился с управлением на дороге, где могло быть разлито дизельное топливо, пишет RT. Часть трассы перекрыли.

«По предварительным оценкам, пострадали 17 из 23 пассажиров автобуса», — сообщили власти провинции.

Одному тяжело пострадавшему в результате аварии оказали помощь на месте.

Ранее 11 человек погибли, 27 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом на трассе между турецкими Бурсой и Измиром.

