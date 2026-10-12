Политолог: Зеленский становится более зависим от ЕС после сделки США и РФ по дизелю
Президент Украины Владимир Зеленский становится более зависим от Европы после сделки США и России по дизельному топливу. Об этом рассказал политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
По мнению эксперта, Европа может попытаться ограничить политические последствия договоренностей Москвы и Вашингтона.
«ЕС будет добиваться от Вашингтона сохранения остальных ограничений в отношении РФ, укреплять собственный санкционный режим и вновь демонстративно поддерживать Киев», — заявил политолог.
Как отметил Панкратов, Брюссель предоставил Киеву поддержку на сумму более 226 млрд долларов и согласовал кредит почти на 104 млрд долларов на 2026–2027 годов. При этом политолог задался вопросом, сможет ли ЕС своевременно обеспечивать потребности Украины при менее предсказуемом участии США.
Панкратов добавил, что для Зеленского уже заметен удар, так, президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости смены украинского лидера. Ухудшение отношений главы Украины с Вашингтоном может привести к усилению зависимости Киева от поддержки Европы и более жесткому торгу с Соединенными Штатами.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп принял решение заключить сделку с Москвой по поставкам дизеля из-за продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.
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