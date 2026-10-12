МИД Ирана заявил о продолжении переговоров с США через посредников

По его словам, Пакиста и Катар выполняют посредническую функцию «с технической точки зрения».

Багаи подчеркнул, что обмен сообщениями между Ираном и США продолжается. Сейчас Тегеран изучает предложения Вашингтона относительно плана по восстановлению безопасности в Ормузском проливе.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

