Лавров: Россия всегда готова поддерживать Ливан
Россия готова оказывать поддержку Ливану, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.
В понедельник глава МИД встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов республики Юсефом Раджи.
Как отметил Лавров, Москву и Бейрут связывают дружественные отношения.
«Мы всегда были готовы поддерживать... ливанских друзей, в том числе и в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий почти миллион ливанских граждан серьезно пострадали», — указал министр.
Ранее Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.
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