Лавров: Россия всегда готова поддерживать Ливан

Россия готова оказывать поддержку Ливану, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.

В понедельник глава МИД встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов республики Юсефом Раджи.

Как отметил Лавров, Москву и Бейрут связывают дружественные отношения.

«Мы всегда были готовы поддерживать... ливанских друзей, в том числе и в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий почти миллион ливанских граждан серьезно пострадали», — указал министр.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.

