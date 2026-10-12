Армия России освободила Лидино и Никольское

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс

Так, армия России освободила село Лидино в Донецкой Народной Республике. Контроль над территорией установила группировка войск «Центр», пишет RT.

В свою очередь, группировка «Восток» освободила село Никольское в Запорожской области.

Ранее ВС РФ взяли под контроль поселок Кияница в Сумской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры