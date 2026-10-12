Армия России освободила Лидино и Никольское
12 октября 202612:09
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
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