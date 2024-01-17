«Не долечиваются и не прививаются!»: Названы причины роста заболеваемости коклюшем

«В достаточных объемах выпускаются и импортные комбинированные вакцины, и российские препараты. Как правило, это многокомпонентные вакцины, четырех- либо пятикомпонентные, есть даже шестикомпонентные. Есть мнение, что отечественные препараты обладают большим спектром побочных явлений, но каких-то серьезных исследований на этот счет мне найти не удавалось. Другое дело, что российские производители пока не выпускают пяти- и шестикомпонентные вакцины, это сопряжено с некоторыми неудобствами для вакцинации детей», — сказал Беспалов.

В резком росте заболеваемости коклюшем собеседник НСН обвинил движение антипрививочников.

«Очевидно, эти люди не понимают, к каким последствиям приводит отказ от прививок. Вакцинация — единственное эффективное средство профилактики. Здесь не стоит надеяться, что пронесет. Это достаточно тяжелое заболевание для детей, взрослым оно тоже доставляет много неприятностей», — подчеркнул он.

В свою очередь Продеус назвал другие причины роста заболеваемости коклюшем.

«Вообще рост количества людей с проявлениями коклюша — общемировая тенденция. Если бы было больше привито, конечно, распространение все равно увеличивалось бы, но не столь резко и драматично. Первая причина распространения коклюша — изменение его антигенной структуры. Прививка защищает от двух основных коклюшных токсинов, а их более двадцати, и все они могут вызывать клинические проявления. К сожалению, взрослые люди с таким состоянием, как синдром хронического кашля, как раз и есть пациенты с недолеченным и недовыявленным коклюшем. Вторая причина — за время пандемии коронавируса был серьезный провал во всех странах мира с вакцинацией и ревакцинацией. Стандартные процедуры по вакцинации не были произведены из-за локдауна и удаленки, появилась целая прослойка людей, которые не попали в стандартную ситуацию из-за того, что вся логистика вакцинального процесса была нарушена: поликлиники не работали, врачи не принимали плановых пациентов. И третья причина — конечно же, антипрививочники, которые особенно активизировались во времена пандемии», — сказал Продеус.

Собеседник НСН добавил, что коклюш — не настолько заразная инфекция, как, например, корь.

«Связано это с тем, что это все-таки бактериальная инфекция, поэтому она менее заразна, но все-таки она передается воздушно-капельным путем», — подчеркнул врач.

Аллерголог-иммунолог рассказал, как во всем мире борются с распространением коклюша.

«Ученые были готовы к всплеску заболеваемости, поэтому в России уже в третьей фазе клинических испытаний находится совершенно инновационная рекомбинантная вакцина против коклюша. Во всем мире апробированы протоколы даже вакцинации беременных для того, чтобы новорождененные уже получали материнские противококлюшные антитела. Коклюша не только становится больше — он еще и молодеет. Коклюш входит в вакцину АКДС, которой начинают прививать детей в возрасте двух с половиной месяцев, у которых коклюш протекает наиболее тяжело, он может быть даже смертельно опасным. Но к 25-30 годам о полученной в детстве прививке от коклюша уже можно забыть, поскольку этот иммунитет уже недостаточен, а вакцинации и ревакцинации люди не делают. Когда человек становится взрослым и собирается заводить своих детей, желательно, чтобы все члены семьи прошли ревакцинацию для защиты и себя, и ребенка», — отметил собеседник НСН.