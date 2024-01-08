Школы Нижневартовска перевели на дистант из-за кори
Власти города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа решили перевести все школы на дистанционное обучение из-за случаев заболевания корью. Об этом сообщил муниципальный департамент образования.
В ведомстве заявили, что среди школьников регистрируются случаи заболевания корью, а эпидемической порог по острым респираторным инфекциям и гриппу превышен.
Обучение с применением дистанционных технологий продлится с 9 по 21 января, уточнили в департаменте.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации эпидситуации по кори и коклюшу. По ее словам, рисков их массового распространения нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru