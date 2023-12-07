Попова: общее число заболевших в России корью и коклюшем не критично
В России эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
По её словам, рисков массового распространения инфекций в настоящий момент нет.
«Максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период», - уточнила глава ведомства.
Попова отметила, что сейчас нет необходимости в принятии каких-либо жестких мер в стране или в отдельных регионах из-за распространения коклюша и кори.
Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что в России болеют этими заболеваниями только непривитые дети и взрослые. При этом общее количество заболевших не критично, добавила Попова.
Ранее стало известно, что в Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru