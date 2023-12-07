Попова: общее число заболевших в России корью и коклюшем не критично

По её словам, рисков массового распространения инфекций в настоящий момент нет.

«Максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период», - уточнила глава ведомства.

Попова отметила, что сейчас нет необходимости в принятии каких-либо жестких мер в стране или в отдельных регионах из-за распространения коклюша и кори.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что в России болеют этими заболеваниями только непривитые дети и взрослые. При этом общее количество заболевших не критично, добавила Попова.

Ранее стало известно, что в Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

