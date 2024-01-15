Минздрав РФ разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Как сообщает РИА Новости, в ходе испытания будет дана оценка безопасности и иммуногенности препарата.
Уточняется, что исследование пройдёт в течение 2024 года в Перми и Энгельсе, участие в нём примут 284 ребенка.
Ранее вакцину для медицинской профилактики коронавирусной инфекции создали и зарегистрировали в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru