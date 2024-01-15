Минздрав РФ разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»

Как сообщает РИА Новости, в ходе испытания будет дана оценка безопасности и иммуногенности препарата.

Уточняется, что исследование пройдёт в течение 2024 года в Перми и Энгельсе, участие в нём примут 284 ребенка.

Ранее вакцину для медицинской профилактики коронавирусной инфекции создали и зарегистрировали в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ДетиИсследованиеВакцинаМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры