Минздрав РФ разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша

Как сообщает РИА Новости, в ходе испытания будет дана оценка безопасности и иммуногенности препарата.

Уточняется, что исследование пройдёт в течение 2024 года в Перми и Энгельсе, участие в нём примут 284 ребенка.

Ранее вакцину для медицинской профилактики коронавирусной инфекции создали и зарегистрировали в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».