Рассадники заразы. Врач призвал регулярно чистить кондиционеры от плесени

Использование кондиционера в помещении может спровоцировать развитие ряда заболеваний — ангины, аллергии, а также привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз, сообщила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что очищать воздух от опасных бактерий могут только кондиционеры со специальной дезинфицирующей функцией.

«Надо проветривать помещение свежим воздухом, а кондиционеры, так называемые сплит-системы гоняют воздух по кругу, никакой замены свежим воздухом не происходит. Если кондиционеры настроены правильно, если там стоят фильтры, которые воздух еще и дезинфицируют, то они помогают избавлять помещение от бактерий. Но зачастую кондиционеры стоят самые простые, без функции дополнительной очистки, и за ними даже не ухаживают. Поэтому особой роли в защите, в том числе, от коронавируса от них нет», - отметил он.