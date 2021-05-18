Рассадники заразы. Врач призвал регулярно чистить кондиционеры от плесени
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны кондиционеры, за которыми не ухаживают и не следят.
Использование кондиционера в помещении может спровоцировать развитие ряда заболеваний — ангины, аллергии, а также привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз, сообщила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что очищать воздух от опасных бактерий могут только кондиционеры со специальной дезинфицирующей функцией.
«Надо проветривать помещение свежим воздухом, а кондиционеры, так называемые сплит-системы гоняют воздух по кругу, никакой замены свежим воздухом не происходит. Если кондиционеры настроены правильно, если там стоят фильтры, которые воздух еще и дезинфицируют, то они помогают избавлять помещение от бактерий. Но зачастую кондиционеры стоят самые простые, без функции дополнительной очистки, и за ними даже не ухаживают. Поэтому особой роли в защите, в том числе, от коронавируса от них нет», - отметил он.
Болибок добавил, что кондиционеры, за которыми не следят и которые не чистят, становятся опасны для людей, поскольку в них скапливаются бактерии и плесень.
«У системы кондиционирования и системы климат-контроля в помещениях есть фильтры. И эти фильтры надо регулярно менять и чистить. В кондиционерах сталкивается влага, которая содержит различные органические остатки. Это замечательная среда для развития всяких бактерий и плесени. Так что это нужно обязательно чистить и дезинфицировать. Уход за кондиционерами - это целое искусство. Как правило, этим занимается специализированная служба, особенно, если это офисное помещение. Требуются определенные инженерные науки, чтобы это делать. К сожалению, чаще всего это не делают никогда. Тогда внутри кондиционера размножается плесень и бактерии. И во время работы кондиционера все это начинает выбрасываться в воздух. Это плохо для аллергиков, потому что споры плесневых грибов – одни из самых сильных аллергенов, которые существуют», - предупредил он.
Эпидемиолог также рекомендовал россиянам приобретать бактерицидные облучатели, которые могут обеззараживать воздух. Кроме того, он посоветовал по возможности применять максимально возможные режимы естественной вентиляции. Проветривание позволяет снизить риск распространения инфекций, подчеркнул специалист.
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