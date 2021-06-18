Москвичей предупредили о рекордно жарких выходных

В выходные в Москве может быть обновлен температурный рекорд 1956 года, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Будет жарко, сухая погода, в отдельных местах возможны и рекордные значения. Причиной послужил обширный антициклон, который вот уже несколько дней господствует над регионом. Некогда он был наполнен прохладными воздушными массами, а сейчас в условиях длительного солнечного дня, практически полного отсутствия облачности и осадков, воздух очень хорошо прогрелся, так что температура будет выше нормы. В Москве в субботу мы ожидаем около +30 градусов, в соседних регионах – 27-32 градуса, в воскресенье в столице ожидается 30-32 градуса тепла, по области и в соседних регионах – 28-33 градуса. В воскресенье вполне возможно, что в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, пока он составляет для 20 июня +31,1 градуса, установлен в 1956 году», - рассказал Леус.