Москвичей предупредили о рекордно жарких выходных
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что высокая температура задержится в столичном регионе надолго.
В выходные в Москве может быть обновлен температурный рекорд 1956 года, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Будет жарко, сухая погода, в отдельных местах возможны и рекордные значения. Причиной послужил обширный антициклон, который вот уже несколько дней господствует над регионом. Некогда он был наполнен прохладными воздушными массами, а сейчас в условиях длительного солнечного дня, практически полного отсутствия облачности и осадков, воздух очень хорошо прогрелся, так что температура будет выше нормы. В Москве в субботу мы ожидаем около +30 градусов, в соседних регионах – 27-32 градуса, в воскресенье в столице ожидается 30-32 градуса тепла, по области и в соседних регионах – 28-33 градуса. В воскресенье вполне возможно, что в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, пока он составляет для 20 июня +31,1 градуса, установлен в 1956 году», - рассказал Леус.
По его словам, жара не спешит покидать столичный регион, и начало следующей недели похолодания не принесет.
«Начало новой недели никаких особых изменений в погоде не принесет – небольшая облачность, полное отсутствие дождей, и еще жарче – 29-34 градуса. Прогнозы, которые имеются у нас на текущий момент, говорят о том, что изменения в погоде начнутся ближе к концу следующей недели – четверг, пятница. Но резкого похолодания не будет, просто в небе начнут появляться облака, местами пройдут кратковременные дожди, воздух станет более влажным, но температура останется в пределах 26-31 градуса», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Леус отметил, что температура воды в Москве прогрелась уже до 18-20 градусов, для горожан эта температура может стать комфортной.
«Купаться в Подмосковье можно круглый год, все зависит от вашего настроения и от ваших привычек, погода, как и температура воды – вещь очень субъективная, кому-то и в 30 градусов на улице прохладно. На текущий момент температура в Москве-реке и соседних водоемах меняется от 18 до 20 градусов. Я бы в такую воду не полез», - добавил он.
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