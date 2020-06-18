Названы продукты, способствующие качественному загару

Специалисты рассказали россиянам о продуктах, способствующих формированию красивого летнего загара. Как пишет РИА Новости, профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская отметила, что в этот список попадают продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан.

Помимо этого, по словам профессора, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда будет способствовать более здоровому виду кожи. Кроме того, Снарская напомнила, что принимать солнечные ванные следует с 7 до 11 часов утра, а также с четырех часов вечера до заката. Для того, чтобы не навредить коже, необходимо пользоваться солнцезащитными средствами.





Кстати, ранее сообщалось, что любители красивого загара страдают психологической зависимостью. Об этом рассказала косметолог Оксана Зимина, отмечает телеканал «360». По ее словам, это заболевание называется танорексией. Оно развивается из-за привычки к тому, чтобы тело выглядело более красивым от воздействия ультрафиолета. Больше всего риску впасть в такую зависимость, по ее словам, подвержены модели и бодибилдеры.

Специалист подчеркнула, что злоупотребление солнечными лучами может привести к раку кожи. Число страдающих таким заболеванием ежегодно увеличивается на 5%. А вот незначительное количество ультрафиолета наоборот для здоровья полезно – это лучший источник витамина D, без которого в организме человека не усваивается кальций. Помимо этого солнечные лучи укрепляют иммунную систему и оказывают антивоспалительный эффект.

