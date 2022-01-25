Гинцбург: Назальная вакцина защитит от «омикрона»
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ученого, вакцина сможет защитить как от тяжелого течения заболевания, так и непосредственно от заражения. Как ожидается, назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
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