«Это грипп, а не черная оспа»: Массовое тестирование на «омикрон» назвали бессмысленным
Чем быстрее распространится новый штамм коронавируса, тем лучше, потому что будет достигнут коллективный иммунитет, сказал НСН вирусолог Петр Чумаков.
Штамм «омикрон» сравним с обычной простудой, большинство болеет им бессимптомно, и нет смысла в поголовном тестировании, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовое тестирование на COVID-19 из-за сильного распространения «омикрона» бесполезно. По его словам, уровень заразности от этого все равно не спадет.
«Конечно, он прав, потому что сейчас значительная часть людей, которые инфицируются штаммом «омикрон» и дали бы положительный тест, они бессимптомные. Огромная часть случаев проходит незамеченной. Чтобы охватить всех, нужно проводить поголовное тестирование. Но в этом особого смысла нет, потому что эта вспышка «омикрона», хоть и будет очень массивной, но быстро спадет. Уже где-то к середине февраля заболеваемость снизится», - сказал Чумаков.
По его словам, вспышка «омикрона» - это даже хорошо.
«Чем быстрее он сейчас распространится, тем лучше, потому что будет достигнут коллективный иммунитет и таким образом число восприимчивых людей сильно упадет. Так что, действительно, особого смысла в таком тестировании нет, да и с ним просто не справятся, даже если захотят, - это нереально сделать», - пояснил вирусолог.
Чумаков отметил, что «омикрон» не страшнее сезонной простуды, особенно для тех, кто вакцинировался.
«Это (массовое тестирование – прим. НСН) оправдано в том случае, если это какое-то тяжелое заболевание, например, черная оспа, а здесь это обычная простуда, «омикрон» незначительно более опасен, чем обычный сезонный грипп. Вот «дельта», конечно, была серьезной, а «омикрон» - это совершенно другая история, и тут жесткие меры совершенно неоправданны. Это малопатогенный штамм, особенно, если он заражает людей, которые вакцинировались, у них это вообще незаметно проходит», - разъяснил он.
При этом член-корреспондент РАН подтвердил, что бессимптомные больные «омикроном» могут заражать других, посетовав, что отследить это с помощью тестов невозможно.
«Бессимптомно болеющие люди служат источником заражения других, поэтому тестирование было бы оправдано в том случае, если бы мы могли отследить контакты и тех людей, которых он мог бы заразить. Но это сделать нереально, когда такое большое количество людей заражается. Если большинство людей болеет бессимптомно, как тут тестировать? Получается, надо тестировать всех подряд, даже тех, которые не болеют», - подчеркнул Чумаков.
При этом он заявил, что ПЦР-тесты более надежны, чем экспресс-тесты, и указал, в каких случаях действительно нужно тестирование.
«Если человек заболел, и у него сиптомы респираторного заболевания, но не ясно – коронавирус это или грипп, тогда это (тестирование - прим. НСН) важно, потому что такой больной может быть достаточно тяжелый, но его терапию надо проводить, зная диагноз. Для тяжелых случаев коронавируса своя схема терапии, и здесь важно установить, чем же он все-таки болен», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее аллерголог Владимир Болибок сказал НСН, что повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза, поэтому в зоне риска - болеющие конъюнктивитом.
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