Названы условия снижения темпов распространения коронавируса

Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Он также сообщил, что влияние на циркуляцию вируса окажет и иммунитет, который появится после вакцинирования населения.

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Горелов указал на то, что в настоящее время продолжается рост заболеваемости COVID-19. Когда он закончится и начнется снижение, во многом зависит еще и от того, насколько россияне соблюдают меры профилактики.

Напомним, самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски.

Переболевшие распространяют COVID-19 свободно и без всяких препятствий, если не носят средства защиты.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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