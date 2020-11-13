Названы условия снижения темпов распространения коронавируса
Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Он также сообщил, что влияние на циркуляцию вируса окажет и иммунитет, который появится после вакцинирования населения.
Горелов указал на то, что в настоящее время продолжается рост заболеваемости COVID-19. Когда он закончится и начнется снижение, во многом зависит еще и от того, насколько россияне соблюдают меры профилактики.
Напомним, самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски.
Переболевшие распространяют COVID-19 свободно и без всяких препятствий, если не носят средства защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru