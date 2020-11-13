Названы условия снижения темпов распространения коронавируса

Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Он также сообщил, что влияние на циркуляцию вируса окажет и иммунитет, который появится после вакцинирования населения.