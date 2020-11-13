Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-пульмонолога Александра Карабиненко.

По его словам, переболевшие распространяют COVID-19 свободно и без всяких препятствий, если не носят средства защиты. Карабиненко отметил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.

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Тех людей, «которым что-либо доказывать очень сложно бывает», врач назвал «твердолобыми».

Как сообщалось, стабильная отмена ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, начнётся в мире с середины 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую компании Oxford Economics.

При этом возвращение к экономическому росту в тех, или иных странах, будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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