Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-пульмонолога Александра Карабиненко.

По его словам, переболевшие распространяют COVID-19 свободно и без всяких препятствий, если не носят средства защиты. Карабиненко отметил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.