Новые ковидные ограничения начинают действовать в Москве

С 13 ноября в Москве вступают в силу очередные противоэпидемиологические меры из-за распространения COVID-19, пишут «Известия».

Они будут действовать до 15 января 2021 года, следует из указа мэра Сергея Собянина. Так, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке будут работать только до 23:00. Под ограничения не подпадают доставка еды и приготовление блюд на вынос.

С 13 ноября временно останавливается работа детских комнат в торговых центрах, детских лагерей и развлекательных центров.

Спортивные мероприятия можно проводить со зрителями только после согласования с Роспотребнадзором и департаментом спорта. Наполняемость театров, кино и концертных площадок будет ограничена.

Как сообщалось, гости новогодних корпоративов в Москве должны будут носить маски и перчатки и снимать их только за столом, за нарушения будут введены штрафы, заявил ранее начальник Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.

Численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случая коронавируса, из них 5 997 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,8 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

