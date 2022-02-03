Названы симптомы «омикрона», появляющиеся после контакта с зараженным

По словам ученых, уже через два дня после контакта с заболевшим может возникнуть першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Еще один симптом — головная боль, сообщает газета Express.

По словам врачей, иногда симптомы COVID-19 дают о себе знать гораздо позже: между заражением и проявлением симптомов может пройти до двух недель. При обнаружении перечисленных симптомов рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сделать тест.

В России нет смысла вводить локдаун из-за высокой заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По её словам, в России привито более 60% населения, многие зараженные «омикроном» даже не знают об этом, и «в коне концов рано или поздно мы все переболеем».

