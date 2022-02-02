Мишустин: «омикрон» выявили практически во всех регионах России

По его словам, дополнительные средства будут направлены, в том числе, на приобретение реагентов и расходных материалов, необходимых для этой работы.

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом глава правительства сообщил, что «омикрон» выявили «практически во всех субъектах Российской Федерации».

«В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус», - заключил Мишустин.

Ранее глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что регион получит более 120 млн рублей на борьбу с «омикроном», сообщает RT.

