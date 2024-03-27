Названы самые распространенные способы обмана россиян косметологами

На втором месте среди способов обмана пациентов – пилинги. Как правило, такая процедура показана раз в 3-4 месяца, в зависимости от типа кожи. Однако нерадивые врачи настаивают на том, что женщине нужен курс пилингов, якобы только так можно избавиться от несовершенств кожи, включая и пигментные пятна.

По словам Мухиной, частые пилинги, на самом деле, очень вредны: верхние слои кожи разрушаются, она становится более чувствительной к ультрафиолету. А это может стать причиной повышенной пигментации, ожогов, аллергии.

Ещё один способ обмануть пациента - это «коктейли», рассказала косметолог. Так нерадивые косметологи называют собственноручно смешанные «уколы красоты».

«В реальности авторские коктейли, которые продаются в несколько раз дороже, чем обычные филлеры – чаще всего самые дешевые препараты, смешанные в один флакон. В лучшем случае они окажутся бесполезны, то есть не дадут никакого эффекта, а в худшем – станут причиной иммунологических реакций организма, от образования гранулем до фиброза – разрастания соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в губах», – предостерегла собеседница НСН.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева назвала НСН опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики.

