Названы самые распространенные способы обмана россиян косметологами
В погоне за красотой россиянки становятся жертвами «недокола» дорогостоящих препаратов, их также часто заманивают на ненужные процедуры, рассказала НСН косметолог Марият Мухина.
Недобросовестные маркетологи часто обманывают клиенток, вкалывая им меньшую порцию препарата, чем положено, рассказала в эфире НСН косметолог, основатель и главный врач сети клиник «Оригитея» Марият Мухина.
По её словам, клиникам это выгодно, а вот для пациентов – опасно.
«Косметолог берет от клиента деньги за один, целый флакон препарата, а для инъекций использует только его половину. Вторую половину он продает другому пациенту. Таким образом, он наживается на одном флаконе филлера дважды. Но самое страшное, что косметолог подвергает опасности жизни и здоровье женщин, ведь при использовании одного препарата на двоих невозможно гарантировать его абсолютную стерильность. Соответственно, очень высок риск инфицирования: одной женщине может передаться «целый букет» заболеваний от другой», – отмечает косметолог.
Возможен еще один «сюжет» обмана: косметолог вкалывает в губы пациентки только часть филлера. Женщина получает не тот результат, который хотела, однако у сомнительного доктора есть масса «научных оправданий». И решение проблемы: пациентке нужно прийти на прием еще несколько раз. Соответственно, чтобы получить губы мечты, женщине приходится заплатить в несколько раз больше, чем она планировала.
На втором месте среди способов обмана пациентов – пилинги. Как правило, такая процедура показана раз в 3-4 месяца, в зависимости от типа кожи. Однако нерадивые врачи настаивают на том, что женщине нужен курс пилингов, якобы только так можно избавиться от несовершенств кожи, включая и пигментные пятна.
По словам Мухиной, частые пилинги, на самом деле, очень вредны: верхние слои кожи разрушаются, она становится более чувствительной к ультрафиолету. А это может стать причиной повышенной пигментации, ожогов, аллергии.
Ещё один способ обмануть пациента - это «коктейли», рассказала косметолог. Так нерадивые косметологи называют собственноручно смешанные «уколы красоты».
«В реальности авторские коктейли, которые продаются в несколько раз дороже, чем обычные филлеры – чаще всего самые дешевые препараты, смешанные в один флакон. В лучшем случае они окажутся бесполезны, то есть не дадут никакого эффекта, а в худшем – станут причиной иммунологических реакций организма, от образования гранулем до фиброза – разрастания соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в губах», – предостерегла собеседница НСН.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева назвала НСН опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики.
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