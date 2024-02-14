«Избавляются от уточки»: Косметолог назвала отсутствие филлера в губах новым трендом

По словам эксперта, постоянные клиенты регулярно обращаются, чтобы убрать лишний объем. Мухина пояснила, что многие женщины избавляются от филлеров в губах, столкнувшись с неблагоприятными последствиями.

«Спустя годы выяснилось, что последствия-то есть: с каждым разом все сложнее и сложнее добиться нужной формы губ, поддерживать в них объем», – добавила она.

Тренд на «сдувание губ», по мнению косметолога, также связан со стереотипом об «утиных губах» и волной осуждения в обществе. Еще одна причина – карьерный вопрос. Дресс-код, который существует на госслужбе и в крупных компаниях, диктует серьезный внешний вид, в том числе отсутствие пухлых губ.

Ранее сообщалось, что за последние три года в столице на 70% выросло число мужчины, которые делают уколы ботокса. При этом если раньше к подобной процедуре прибегали в основном политики и звезды шоу-бизнеса, то сегодня она широко распространена среди мужчин старше 50 лет, передает «Радиоточка НСН».

